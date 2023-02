Napoli-Lazio, Sarri: «Al Mardona per vincere. Sono e resterò sempre uno di loro» (Di martedì 28 febbraio 2023) Maurizio Sarri tecnico della Lazio, incrocia il Napoli, la squadra del suo cuore con la quale sfiorò lo scudetto con 91 punti. Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli e ora alla guida della Lazio, si prepara ad affrontare i suoi ex allievi al Maradona il prossimo venerdì. Nonostante la superiorità degli azzurri, Sarri ai microfoni di Sky Sport afferma che la sua squadra “andrà là e ce la giocheremo” e che non può cambiare le sue filosofie di gioco solo perché affronta una squadra più forte. «Noi andiamo là e ce la giocheremo, sappiamo che Sono più forti ma non possiamo cambiare le nostre filosofie perché giochiamo contro una squadra più forte». Quest’anno Sono nettamente al di sopra di tutte le altre. Hanno avuto una politica di un ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 febbraio 2023) Mauriziotecnico della, incrocia il, la squadra del suo cuore con la quale sfiorò lo scudetto con 91 punti. Maurizio, ex allenatore dele ora alla guida della, si prepara ad affrontare i suoi ex allievi al Maradona il prossimo venerdì. Nonostante la superiorità degli azzurri,ai microfoni di Sky Sport afferma che la sua squadra “andrà là e ce la giocheremo” e che non può cambiare le sue filosofie di gioco solo perché affronta una squadra più forte. «Noi andiamo là e ce la giocheremo, sappiamo chepiù forti ma non possiamo cambiare le nostre filosofie perché giochiamo contro una squadra più forte». Quest’annonettamente al di sopra di tutte le altre. Hanno avuto una politica di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? #NapoliLazio modalità di vendita dei biglietti a partire da lunedì 27 febbraio alle ore 9:00. - juventusfans : Hanno infiltrati ultras in ogni organo e “giustizia” sportiva, non pagano lo stadio da sempre, gli unici insieme al… - GoalItalia : Inter ? Milan ? Napoli ? Juventus ? Roma ? Fiorentina ? Lazio ? Sette squadre italiane agli ottavi di finale nelle… - napolipiucom : Napoli-Lazio, Sarri: «Al Mardona per vincere. Sono e resterò sempre uno di loro» #Lazio #napoli #Sarri #Spalletti… - sscalcionapoli1 : Cucchi: “La Lazio non può fermare questo Napoli, non è all’altezza degli azzurri” -