Napoli | la mossa di De Laurentiis per blindare i suoi gioielli | rinnovi vicini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : Mossa a sorpresa di Berlusconi: il Monza sogna in grande e cerca nuovi investitori #Napoli #ForzaNapoliSempre… - Paolito811 : @annatrieste @sscnapoli Allora si vede che non ti sei mai mossa da Napoli! - VincenzoPaone7 : @gabricalabrese E' l' anno magico! Napoli il tricolore e Champion! Salernitana Salva! E dai anche Benevento che si deve dare una mossa!!!! - awkangie : RT @useriosi: Nella Serie A attuale il campionato lo vince chi con un’ottima rosa indovina ogni mossa tecnica, tattica e motivazione Lo è… - useriosi : Nella Serie A attuale il campionato lo vince chi con un’ottima rosa indovina ogni mossa tecnica, tattica e motivazi… -

Le ultime notizie in temi di rinnovi in casariguardano Kvicha Kvaratskhelia , il talento pescato nella Dinamo Batumi, praticamente sconosciuto al grande calcio internazionale, e che oggi sta ...Unapubblicitaria • Balneari, dopo il richiamo di Matterella, arriva anche quello dell'... Jill Biden, durante un volo da Nairobi a Washington, ha fatto scalo ae ha ordinato 10 ...Giallo a Torre Annunziata, comune situato nella città metropolitana di. Il cadavere di un uomo dall'apparente età di 35 - 40 anni è stato avvistato in mare da ...dell'adolescente si èed ha ...

Mossa Napoli, Juve beffata: il giovane sarà azzurro JMania

Mancano solo tre giorni a Napoli - Lazio e i tifosi cominciano a chiedersi quali saranno le mosse vincenti dei due allenatori. Se Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Nicolò ...Il Real interessato a Kvaratskhelia, ma De Laurentiis ha già preparato il rinnovo di contratto con il Napoli. È fatta anche per Lobotka, poi toccherà a Rrahmani e Di Lorenzo ...