Napoli, Kvaratskhelia corteggiato dal Real Madrid: le cifre (Di martedì 28 febbraio 2023) Khvicha Kvaratskhelia in poco tempo è diventato un punto fermo per il Napoli di Spalletti. L’attaccante georgiano sta mostrando le sue qualità che inevitabilmente hanno impressionato anche le big d’Europa. Infatti, il talentuoso giocatore del club azzurro sta ricevendo diverse offerte, una delle quali dal Real Madrid. Corteggiamento Real Madrid: le cifre L’edizione odierna della L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Khvichain poco tempo è diventato un punto fermo per ildi Spalletti. L’attaccante georgiano sta mostrando le sue qualità che inevitabilmente hanno impressionato anche le big d’Europa. Infatti, il talentuoso giocatore del club azzurro sta ricevendo diverse offerte, una delle quali dal. Corteggiamento: leL’edizione odierna della L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anperillo : ?? #Kvaratskhelia e #Osimhen indagati per bullismo nei confronti delle difese avversarie ?? #Napoli #SerieA - gippu1 : Eintracht-Inter 2019 (ottavi Europa League) All. Inter Spalletti Trapp para un rigore al numero 77 Brozovic… - anperillo : Il #Napoli continua a regalare gol e spettacolo, oggi come allora… ??#kvaratskhelia #Kvaradona #Osimhen #Careca… - ilmionapoli : Kvaratskhelia, il Napoli vuole blindarlo con un aumento di stipendio - CalcioNews24 : #Napoli: il racconti di #Zaccardo -