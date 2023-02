Napoli inarrestabile: come si ferma la squadra di Spalletti? Lo studio a Coverciano (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Napoli di Luciano Spalletti diventa un modello da seguire, al corso allenatori di Coverciano si studiano i movimenti degli azzurri. Sessantacinque punti in Serie A, un girone di Champions League superato in prima posizione e l’andata degli ottavi di finale vinta per 2-0 in Germania contro l’Eintracht Francoforte. Il Napoli è un rullo compressore, ha scavato un solco profondo 18 punti sulla seconda in classifica. Questo grazie ad una mentalità vincente, nuovi schemi di gioco e l’impegno massimo dei giocatori che vanno in campo, oltre a qualità tecniche sopra la media. Perché avere Kvaratskhelia, Osimhen e Lobotka in campo, fa sicuramente la differenza. Ma il merito è anche di Luciano Spalletti che ha plasmato una squadra favolosa che è stata “oggetto di studio ieri ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 febbraio 2023) Ildi Lucianodiventa un modello da seguire, al corso allenatori disi studiano i movimenti degli azzurri. Sessantacinque punti in Serie A, un girone di Champions League superato in prima posizione e l’andata degli ottavi di finale vinta per 2-0 in Germania contro l’Eintracht Francoforte. Ilè un rullo compressore, ha scavato un solco profondo 18 punti sulla seconda in classifica. Questo grazie ad una mentalità vincente, nuovi schemi di gioco e l’impegno massimo dei giocatori che vanno in campo, oltre a qualità tecniche sopra la media. Perché avere Kvaratskhelia, Osimhen e Lobotka in campo, fa sicuramente la differenza. Ma il merito è anche di Lucianoche ha plasmato unafavolosa che è stata “oggetto diieri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Napoli inarrestabile: come si ferma la squadra di Spalletti? Lo studio a Coverciano #CalcioNapoli #napoli… - Tractor220510 : @giastevenz Intendo dire che in Napoli sembrava una squadra che non andava da nessuna parte, ha venduto Koulibaly e… - VesuvioLive : Napoli inarrestabile, già si fanno i calcoli per la festa: quando e dove potrebbe vincere lo scudetto - marcuccimauriz : RT @agostinomela: C’è stato un periodo, nella scorsa stagione, nel quale l’Inter sembrava inarrestabile, come il Napoli in questa. Perché l… - DALEX911 : Napoli inarrestabile: 18 su Inter e Milan. Date e calcoli sullo scudetto matematico -