Napoli, il sindaco di Castel di Sangro: "A breve incontrerò De Laurentiis" (Di martedì 28 febbraio 2023) Il connubio tra l'azzurro e Castel di Sangro diviene sempre più vivo. Dopo aver ospitato nella passata stagione il Napoli, infatti, la città toscana sembrerebbe disposta ad accogliere nuovamente i partenopei. A dichiararlo è stato il sindaco della città Angelo Caruso, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal. Queste le sue parole: "Stiamo facendo tutto a prescindere dal buon risultato, ci stiamo confrontando con gli azzurri. Le date un po' probabilistiche vanno dal 25 luglio al 10 agosto. A breve incontrerò De Laurentiis. Gli azzurri torneranno a Castel di Sangro alloggiando qui". L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

