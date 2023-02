Napoli, giovani suore in kayak: la foto diventa virale sul web (Di martedì 28 febbraio 2023) A scattarla è stato Riccardo Maria Chiacchio: mostra delle suore scosciate mentre si muovono a bordo di un kayak. Sullo sfondo c’è Palazzo Donn’Anna, uno degli edifici simbolo di Posilipo. La foto è stata condivisa dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli ed è diventata subito virale. Napoli, suore in kayak: la foto diventa virale sul web L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 28 febbraio 2023) A scattarla è stato Riccardo Maria Chiacchio: mostra dellescosciate mentre si muovono a bordo di un. Sullo sfondo c’è Palazzo Donn’Anna, uno degli edifici simbolo di Posilipo. Laè stata condivisa dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli ed èta subitoin: lasul web L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

