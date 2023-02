Napoli: Di Lorenzo torna in gruppo, terapie per Raspadori (Di martedì 28 febbraio 2023) Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, è tornato in gruppo nell’allenamento di oggi. terapie, invece, per Raspadori Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, è tornato in gruppo nell’allenamento di oggi. terapie, invece, per Raspadori. Ecco il report completo del sito web ufficiale azzurro. REPORT – Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma venerdì al Maradona alle ore 20.45 per la 25esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una partita a campo ridotto, seguita da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) Giovanni Di, difensore del, èto innell’allenamento di oggi., invece, perGiovanni Di, difensore del, èto innell’allenamento di oggi., invece, per. Ecco il report completo del sito web ufficiale azzurro. REPORT – Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio in programma venerdì al Maradona alle ore 20.45 per la 25esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente ilè stato impegnato in una partita a campo ridotto, seguita da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UEFAcom_it : L'analisi di Di Lorenzo dopo la vittoria del Napoli a Francoforte ??? #UCL | @sscnapoli - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: Il Napoli si allena a Castel Volturno: torna Di Lorenzo, novità su Raspadori - napoli_tifo : @Chiariello_CS La storia ed il destino hanno voluto un nome per essere il secondo capitano di uno scudetto del Napo… - CalcioNews24 : #Napoli, il report dell'allenamento - MCalcioNews : Napoli, terapie per Raspadori. Di Lorenzo si è allenato in gruppo -