Napoli | Delio Rossi | “Gli azzurri sono allenati magistralmente da Spalletti”

(Di martedì 28 febbraio 2023) Nel corso della nuova puntata di 1 Football Club, è intervenuto l’ex allenatore di Lazio e Atalanta,, che ha commentato il lavoro dicome allenatore del: “Glila squadra che gioca il miglior calcio, ed allenatada. Luciano é riuscito a migliorare molti dei suoi elementi, come Lobotka e Osimhen. Si vedono i benefici del lavoro sui singoli. Mi aspetto una grande partita da parte dei partenopei, anche se la Lazio potrà dare fastidio in quanto a suo agio con le squadre che giocano a viso aperto”.: “Si nota l’umiltà degli atleti che vogliono migliorarsi” Luciano...

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Delio Rossi, ex allenatore, tra le altre, di Atalanta e Lazio.

Delio Rossi, ex allenatore, ha parlato del Napoli nel corso del suo intervento ai microfoni di 1 Station Radio.