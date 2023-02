Napoli, Cucchi: “La Lazio non fermerà gli azzurri” (Di martedì 28 febbraio 2023) A tre giorni dalla sfida contro la Lazio in programma il prossimo 3 marzo, che aprirà la venticinquesima giornata di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte il giornalista Riccardo Cucchi, che ha analizzato il gioco di Luciano Spalletti, confrontandolo con quello di Maurizio Sarri: “La bellezza del gioco di Spalletti tiene tutti incollati al televisore, ma anche Sarri riesce ad esprimere un calcio divertente. Il Napoli deve innanzitutto pensare a chiudere il campionato. La Lazio non può fermare questo Napoli, non è all’altezza degli azzurri“. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 28 febbraio 2023) A tre giorni dalla sfida contro lain programma il prossimo 3 marzo, che aprirà la venticinquesima giornata di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte il giornalista Riccardo, che ha analizzato il gioco di Luciano Spalletti, confrontandolo con quello di Maurizio Sarri: “La bellezza del gioco di Spalletti tiene tutti incollati al televisore, ma anche Sarri riesce ad esprimere un calcio divertente. Ildeve innanzitutto pensare a chiudere il campionato. Lanon può fermare questo, non è all’altezza degli“. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

