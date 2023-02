Napoli, calcio d’inizio alla Zeman: l’allenatore commenta lo schieramento iniziale degli azzurri di Spalletti (Di martedì 28 febbraio 2023) Nelle ultime uscite il Napoli ha impressionato i vari addetti ai lavori non solo con i successi ottenuti ma anche con delle situazioni di gioco viste durante alcuni match. Tra i tanti, nella partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo, oltre ai due grandi gol di Kvaratskhelia e Osimhen, a stupire tutti, sono state due situazioni in particolari: il recupero palla corale dopo un pallone perso su un calcio d’angolo a favore, evidenziato anche da Spalletti nella conferenza stampa post Empoli e successivamente con un post sul suo profilo Instagram, e lo schieramento offensivo da calcio d’inizio. Sulla seconda situazione di gioco è intervenuto il tecnico Zeman dopo la conferenza di presentazione a Pescara. L’ex Roma è uno dei promotori principali di ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 febbraio 2023) Nelle ultime uscite ilha impressionato i vari addetti ai lavori non solo con i successi ottenuti ma anche con delle situazioni di gioco viste durante alcuni match. Tra i tanti, nella partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo, oltre ai due grandi gol di Kvaratskhelia e Osimhen, a stupire tutti, sono state due situazioni in particolari: il recupero pcorale dopo un pallone perso su und’angolo a favore, evidenziato anche danella conferenza stampa post Empoli e successivamente con un post sul suo profilo Instagram, e looffensivo da. Sulla seconda situazione di gioco è intervenuto il tecnicodopo la conferenza di presentazione a Pescara. L’ex Roma è uno dei promotori principali di ...

