Napoli, Bucciantini “Gli azzurri sanno fare tutto, dal Liverpool in poi non hanno mai voluto mollare” (Di martedì 28 febbraio 2023) Lo scrittore e giornalista di Sky Marco Bucciantini, intervenuto durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì, in onda su Canale 8, ha commentato la prestazione del Napoli contro l’Empoli e più in generale la grande stagione degli azzurri: “Siamo di fronte ad una clamorosa novità: una squadra che spinge sul 2-0 in dieci e in trasferta. Restano in dieci, avevano giocato in Champions in settimana, e l’Empoli non ha visto più palla. Il Napoli poteva restare anche in sette, non sarebbe cambiato nulla. sanno fare tutto, con la palla e senza. È cominciato tutto da Napoli-Liverpool, la partita è iniziata da lì e qualcuno non ha ancora fischiato la fine. Da quella gara non hanno più voluto ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 28 febbraio 2023) Lo scrittore e giornalista di Sky Marco, intervenuto durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì, in onda su Canale 8, ha commentato la prestazione delcontro l’Empoli e più in generale la grande stagione degli: “Siamo di fronte ad una clamorosa novità: una squadra che spinge sul 2-0 in dieci e in trasferta. Restano in dieci, avevano giocato in Champions in settimana, e l’Empoli non ha visto più palla. Ilpoteva restare anche in sette, non sarebbe cambiato nulla., con la palla e senza. È cominciatoda, la partita è iniziata da lì e qualcuno non ha ancora fischiato la fine. Da quella gara nonpiù...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscalcionapoli1 : Bucciantini: “Napoli, a Empoli una clamorosa novità, tutto è iniziato dal match con il Liverpool” - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Bucciantini: 'Napoli, a Empoli una clamorosa novità, tutto è iniziato dal match con il Liverpool' https://t.co… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Bucciantini: 'Napoli, a Empoli una clamorosa novità, tutto è iniziato dal match con il Liverpool' https://t.co… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Bucciantini: 'Napoli, a Empoli una clamorosa novità, tutto è iniziato dal match con il Liverpool' https://t.co… - apetrazzuolo : ON AIR - Bucciantini: 'Napoli, a Empoli una clamorosa novità, tutto è iniziato dal match con il Liverpool' -