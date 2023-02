Napoli | Ambrosini sicuro | “Possono arrivare a 100 punti”

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 28 febbraio 2023) Una stagione così ricca e fitta di impegni, soprattutto dopo il Mondiale in Qatar appena disputato, poteva rappresentare un vero e proprio problema per la gestione delle forze e la tenuta mentale di ogni singola formazione. Cosa che non è stata affatto così per ildi Luciano Spalletti, che è riuscito a creare un distacco importante con le altre approfittando delle intuizioni della dirigenza, che nella scorsa estate gli ha messo a disposizione una rosa di ragazzi giovani ed inesperti, ma dal talento innato. Proprio su questa lunghezza d’onda, con un complessivo di squadra da far invidia alle migliori in Europa, è riuscita a mettere la seconda in classifica a +18 e in Champions League si è riuscita a mettere in condizione di poter approdare ai quarti di finale senza troppa fatica. Stagione da urlo per i campani, che vorrebbero continuare su questa lunghezza ...