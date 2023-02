Napoli, altro che calo post-Mondiale: i numeri confermano la crescita degli azzurri (Di martedì 28 febbraio 2023) Una delle frasi che più frequentemente si sentivano ripetere durante la prima parte di campionato, quando si commentava lo straordinario inizio di stagione del Napoli, era “Dopo la sosta inizierà un nuovo campionato”. Opinionisti, addetti ai lavori e personalità del mondo del calcio erano convinte che, dopo i Mondiali, il rendimento degli azzurri sarebbe calato e che la squadra avrebbe perso terreno. Niente di più falso. I numeri, infatti, confermano l’esatto contrario: gli uomini di Luciano Spalletti hanno addirittura alzato il livello. Esultanza NapoliNapoli, numeri senza precedenti: rendimento migliore di quello pre-Mondiale Nelle 11 partite giocate dalla ripresa della stagione, infatti, il Napoli ha ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 28 febbraio 2023) Una delle frasi che più frequentemente si sentivano ripetere durante la prima parte di campionato, quando si commentava lo straordinario inizio di stagione del, era “Dopo la sosta inizierà un nuovo campionato”. Opinionisti, addetti ai lavori e personalità del mondo del calcio erano convinte che, dopo i Mondiali, il rendimentosarebbe calato e che la squadra avrebbe perso terreno. Niente di più falso. I, infatti,l’esatto contrario: gli uomini di Luciano Spalletti hanno addirittura alzato il livello. Esultanzasenza precedenti: rendimento migliore di quello pre-Nelle 11 partite giocate dalla ripresa della stagione, infatti, ilha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marcova82970080 : @luigi_lb7 Segnalate questo mentecatto, che tra l'altro è di Napoli... - Maxfri86 : @VBarbello @Rossonerosemper Tra un anno quando il Napoli magari non vincerà più lo scudetto la risposta è the past… - Cavalier_Rullo : @acmteufel @JulzOa @Spina14_acm Elmas, riserva del Napoli a centrocampo ha un goal in meno di Olivier Giroud, solo… - Raistlin980 : @Puntoint @FerdyPalermo @maradoniano1972 @MattBest__ @mario_1926_ @PolliceAzzurro @angianna78 @baldanza_sergio… - mbbelluco : RT @bannamitutto: Non saprei, io sono terrone, ho più parenti e amici in giro per il mondo che a Napoli. Chiedete a qualcun altro, magari… -