Napoli al Massimo, all’Ateneo di Casoria lo spettacolo di Roberta Tondelli dedicato a Troisi (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo il grande successo di Villa Bruno, Roberta Tondelli torna sul palco con il suo spettacolo musicale Napoli al…Massimo. L’appuntamento è per sabato 11 marzo, ore 20.45 al Teatro Ateneo di Casoria. Il concerto è un omaggio alla musica di Pino Daniele, Renato Carosone, Eduardo De Crescenzo, Claudio Mattone, i grandi della musica partenopea, intrecciati in un racconto musicale in cui il filo conduttore è il ricordo di Massimo Troisi che quest’anno avrebbe compiuto 70 anni. “Per questa ulteriore riproposizione di Napoli al…Massimo – racconta Roberta Tondelli – ho deciso di portare lo spettacolo in una dimensione più intima, anche in termini di spazio. Il Teatro Ateneo, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo il grande successo di Villa Bruno,torna sul palco con il suomusicaleal…. L’appuntamento è per sabato 11 marzo, ore 20.45 al Teatro Ateneo di. Il concerto è un omaggio alla musica di Pino Daniele, Renato Carosone, Eduardo De Crescenzo, Claudio Mattone, i grandi della musica partenopea, intrecciati in un racconto musicale in cui il filo conduttore è il ricordo diche quest’anno avrebbe compiuto 70 anni. “Per questa ulteriore riproposizione dial…– racconta– ho deciso di portare loin una dimensione più intima, anche in termini di spazio. Il Teatro Ateneo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milanxsempre85 : @Iosonocalabrese @OliGiroud9fan Napoli vince con lazio e noi visto Tottenham al massimo pari a Firenze. Meno 20 se va bene - Lelo49457 : @antipinoloo @loretskhelia @Rossonerosemper Noi tifiamo il napoli dalla c. voi avete il lusso di tifarla da top con… - hellofie : @Luigiciccarella @PaPaganini Caro Luigi, io ti do un consiglio. Non so se succederà ma se accadrà, in quei giorni d… - ACapNeBon82 : @PerIColori Il Napoli ha 65 punti, se le seconde dovessero vincerle tutte arriverebbero a 89, ergo: tra massimo 21… - TignolaEA : @Davide98989 @softJumped Sì certo, ero ironico. Sicuramente l'Atalanta verrà a Napoli con il coltello tra i denti.… -