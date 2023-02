Nadal, niente Indian Wells. Lunedì può uscire dalla top 10 dopo 911 settimane (Di martedì 28 febbraio 2023) Rafa Nadal conferma che non giocherà il Masters 1000 di Indian Wells. Il campione di 22 Slam, che all'Australian open si è fermato per colpa di un infortunio all'ileopsoas della gamba sinistra, si ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 febbraio 2023) Rafaconferma che non giocherà il Masters 1000 di. Il campione di 22 Slam, che all'Australian open si è fermato per colpa di un infortunio all'ileopsoas della gamba sinistra, si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : #Nadal, niente Indian Wells, potrebbe uscire dalla top 10 dopo 911 settimane - darksa0irse : No vabbè quest'anno niente foto di La Wanda con Rafa Nadal, il mondo sta morendo. - macroevento : RT @WeAreTennisITA: ?? UFFICIALE: NIENTE NADAL A FEBBRAIO Era nell'aria ma è arrivata la conferma con la cancellazione di Rafa Nadal dall'en… - FlavioBertolin8 : @dagia97 @Fedez Cosa c'é da analizzare? Davanti a uno che insulta in questo modo una persona prendendolo anche per… - ClaudioFranzina : @rprat75 Si, Nole non era al massimo d'accordo, ma in finale comunque ci devi arrivare, non ti regala niente nessun… -