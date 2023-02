Musica dance, dj Leandro Da Silva lancia il singolo Zombie e una nuova etichetta discografica (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – In arrivo una nuova importante etichetta discografica dance e un nuovo brano, con un sogno nel cassetto: portare la Musica elettronica in tv. Sono i nuovi progetti annunciati da Leandro Da Silva, DJ e produttore italo brasiliano, che ha girato il mondo diventando uno dei più grandi talenti della Musica elettronica mondiale. Cresciuto nel mondo della radio, lavorando anche per Radio DeeJay e m2o, Leandro si è poi dedicato alla carriera di DJ producer suonando nei club più prestigiosi del mondo dal Club Chrome Seoul, all’Illuzion di Phuket, e girando il mondo con Tour in Sud America, Stati Uniti, Asia, Medio Oriente e ovviamente Europa. La sua etichetta discografica Black Lizard Records è ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – In arrivo unaimportantee un nuovo brano, con un sogno nel cassetto: portare laelettronica in tv. Sono i nuovi progetti annunciati daDa, DJ e produttore italo brasiliano, che ha girato il mondo diventando uno dei più grandi talenti dellaelettronica mondiale. Cresciuto nel mondo della radio, lavorando anche per Radio DeeJay e m2o,si è poi dedicato alla carriera di DJ producer suonando nei club più prestigiosi del mondo dal Club Chrome Seoul, all’Illuzion di Phuket, e girando il mondo con Tour in Sud America, Stati Uniti, Asia, Medio Oriente e ovviamente Europa. La suaBlack Lizard Records è ...

