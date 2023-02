Museo Egizio e Alpitour World, accordo quadriennale (Di martedì 28 febbraio 2023) È un lungo viaggio quello che unirà Alpitour World, il primo gruppo turistico italiano, al più antico Museo di antichità egizie del mondo: il Museo Egizio di Torino. Con un piano strategico di quattro anni, del valore di 800 mila euro, Alpitour World sosterrà alcuni importanti progetti culturali e di rinnovamento dell'Egizio, in vista del bicentenario del Museo nel 2024. Un'iniziativa storica per Alpitour World che, per la prima volta, stanzia un investimento così importante per essere parte di un percorso culturale, di cambiamento e innovazione intrapreso dall'Egizio. È un progetto di ampio respiro e di restituzione alla città, che ridisegnerà lo spazio di accesso al ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) È un lungo viaggio quello che unirà, il primo gruppo turistico italiano, al più anticodi antichità egizie del mondo: ildi Torino. Con un piano strategico di quattro anni, del valore di 800 mila euro,sosterrà alcuni importanti progetti culturali e di rinnovamento dell', in vista del bicentenario delnel 2024. Un'iniziativa storica perche, per la prima volta, stanzia un investimento così importante per essere parte di un percorso culturale, di cambiamento e innovazione intrapreso dall'. È un progetto di ampio respiro e di restituzione alla città, che ridisegnerà lo spazio di accesso al ...

