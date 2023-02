Murdoch ammette | ' Fox avallò le bugie sulla vittoria Trump'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maurizi97789595 : Fox, Murdoch ammette: “Sapevamo che le accuse di brogli di Trump erano false ma le abbiamo…. GIORNAL… - globalistIT : - antoniorosato72 : Murdoch ammette: i conduttori di Fox New avallarono la falsa narrazione sulla vittoria 'rubata' a Trump. Il proprie… - GigiAdinolfi : Fox, Murdoch ammette: “Sapevamo che le accuse di brogli di Trump erano false ma le abbiamo avallate”… - repubblica : RT @eziomauro: Murdoch ammette: i conduttori di Fox New avallarono la falsa narrazione sulla vittoria 'rubata' a Trump - la Repubblica http… -

'Con il senno di poi - ha affermatonella deposizione, secondo quanto riporta il New York Times - mi sarebbe piaciuto che fossimo stati più forti nel denunciare la cosa'.avrebbe ...Il mea culpa diNella deposizione,ha riconosciuto che avrebbe potuto ordinare a Fox News di non ospitare nei suoi programmi Sidney Powell e Rudy Giuliani, legali di Trump: "Avrei ...Leggi Anche 'Trump ha aizzato la rivolta, è inadatto a qualsiasi carica': le conclusioni sull'assalto a Capitol Hill, secondo gli estratti diffusi della testimonianza, ha messo comunque in ...

Murdoch ammette: i conduttori di Fox New avallarono la falsa narrazione sulla vittoria "rubata" a Trump la Repubblica

Le parole del magnate proprietario di Fox News in una deposizione sotto giuramento, i documenti divulgati da New York Times e Washington Post ...Una causa miliardaria per diffamazione è stata intentata contro la Fox di Murdoch. Sotto giuramento il magnate ha testimoniato in tribunale.