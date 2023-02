Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : Muffa in classe, blitz di 'Striscia' - VIRUL3NT : RT @nowl_ahn: @VIRUL3NT Elemento #: SCP-00vaffanculo7 Classe dell'Oggetto: Keter (Presumibilmente non Neutralizzabile) Descrizione: SCP-00… - nowl_ahn : @VIRUL3NT Elemento #: SCP-00vaffanculo7 Classe dell'Oggetto: Keter (Presumibilmente non Neutralizzabile) Descrizio… -

L'umidità crea funghi sulle pareti. E gli inviati del Tg satirico arrivano al Calamandrei con un piatto di ...Ed io che inmi batto per insegnare educazione civica , salvaguardia del pianeta e rispetto .... E non mi venite a dire che è stato solo spettacolo... no. Non ci sto! È finito il tempo di ...Ed io che inmi batto per insegnare educazione civica, salvaguardia del pianeta e rispetto .... E non mi venite a dire che è stato solo spettacolo...no. Non ci sto! È finito il tempo di ...

Muffa in classe, blitz di "Striscia" LA NAZIONE

L’umidità crea funghi sulle pareti. E gli inviati del Tg satirico arrivano al Calamandrei con un piatto di tagliatelle ...Junji Ito, mangaka giapponese, ha dato vita agli incubi nell ' anime Netflix Maniac: palloncini a forma di testa umana, neonati fatti di muffa e spiriti che vivono nell'universo regolato da un ordine ...