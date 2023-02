(Di martedì 28 febbraio 2023) La compagnia francese ha infatti reso noto di aver ceduto 100 milioni di azioni, pari a circa il 7,94% del, con un accelerated bookbuilding riservato a investitori istituzionali a 2,33 euro per azione

... conseguentemente, supportare la jv assicurativa con", commentano gli analisti di Equita. Il collocamento, rilevano gli esperti, è avvenuto con uno sconto del 15% rispetto agli ultimi prezzi di ...

Mps precipita in Borsa dopo l'uscita di Axa dal capitale Il Sole 24 ORE

Il titolo della banca toscana precipita del 10,5% dopo l'uscita di Axa dal capitale. La compagnia francese ha reso noto di aver ceduto 100 milioni di azioni, pari a circa il 7,94% del capitale