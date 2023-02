Mps crolla in Borsa: siluro francese, cosa sta succedendo a Piazza Affari (Di martedì 28 febbraio 2023) I francesi vendono e Montepaschi Siena crolla in Borsa a Piazza Affari. Mattinata turbolenta a Milano: la compagnia di assicurazioni transalpina Axa ha completato con successo la vendita di 100 milioni di azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena, pari a circa il 7,94 per cento del capitale sociale della Banca, al prezzo di 2,33 euro per azione, per un ammontare complessivo di 233 milioni di euro, nell'ambito di un'offerta in opzione accelerata riservata a investitori istituzionali. Dopo il regolamento e la consegna dell'offerta, prevista intorno al 2 marzo 2023, Axa manterrà direttamente o indirettamente lo 0,0007 per cento del capitale sociale di Banca Mps. Tutto bene, tranne che per gli azionisti dell'istituto senese storicamente vicino al centrosinistra, che hanno visto crollare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) I francesi vendono e Montepaschi Sienain. Mattinata turbolenta a Milano: la compagnia di assicurazioni transalpina Axa ha completato con successo la vendita di 100 milioni di azioni di Banca Monte dei Paschi di Siena, pari a circa il 7,94 per cento del capitale sociale della Banca, al prezzo di 2,33 euro per azione, per un ammontare complessivo di 233 milioni di euro, nell'ambito di un'offerta in opzione accelerata riservata a investitori istituzionali. Dopo il regolamento e la consegna dell'offerta, prevista intorno al 2 marzo 2023, Axa manterrà direttamente o indirettamente lo 0,0007 per cento del capitale sociale di Banca Mps. Tutto bene, tranne che per gli azionisti dell'istituto senese storicamente vicino al centrosinistra, che hanno vistore il ...

