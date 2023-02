Mps, Axa completa uscita: quota venduta a 2,33 euro per totali 233 mln (Di martedì 28 febbraio 2023) Axa ha completato con successo la vendita di 100 milioni di azioni di Mps, pari al 7,94% del capitale sociale della banca, al prezzo di 2,33 euro per azione, per complessivi 233 milioni, nell'ambito ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Axa hato con successo la vendita di 100 milioni di azioni di Mps, pari al 7,94% del capitale sociale della banca, al prezzo di 2,33per azione, per complessivi 233 milioni, nell'ambito ...

