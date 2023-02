(Di martedì 28 febbraio 2023)arbitraledelvalido per la 24ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 24ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Piccinini.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Cremonese-Roma diretta: ora LIVE la partita di oggi: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del mat… - infoitsport : Torino-Cremonese, rivivi la moviola: contatto Sernicola - gazzettaGranata : La moviola di Torino-Cremonese 2-2: Ilic-Sernicola, il rigore ci può stare - infoitsport : La moviola di Torino-Cremonese 2-2: Ilic-Sernicola, il rigore ci può stare - infoitsport : La moviola di Torino-Cremonese 2-2: Ilic-Sernicola, il rigore ci può stare -

Allo Zini, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo Zini,e Roma si affrontano per la 24esima giornata della Serie A ...... mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi dadi ciascuna giornata di Serie A ,...- Roma oggi alle 18.30 Piccinini (Var: Di Bello) Juventus - Torino oggi alle 20.45 ChiffiSportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e l'eventuale. Con il pareggio contro il Torino, laha eguagliato la ...

Moviola Cremonese-Roma: l’episodio chiave del match Calcio News 24

Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del match Cremonese-Roma in diretta dal prepartita al risultato finale. Martedì 28 febbraio ...Allo Zini, il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Cremonese e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Zini, Cremonese e Roma si affrontano per la 24esima ...