Moviedome IT: il nuovo canale per vedere film gratis su YouTube! (Di martedì 28 febbraio 2023) Tramite comunicato stampa si è presentato Moviedome Italia, il nuovo canale YouTube per vedere film completamente gratis: scopriamo insieme tutti i dettagli e i titoli già presenti Le piattaforme di Streaming dove poter vedere, al costo di un abbonamento mensile, una pletora di film e serie TV in alta definizione si stanno ormai moltiplicando a vista d'occhio. Netflix, Prime Video, Rakuten, Now, Disney+ e chi più ne ha più ne metta, se dovessimo stare ad abbonarci ad ogni servizio partirebbe uno stipendio intero. E se vi dicessimo che avete modo di guardare un buon catalogo di film anche in maniera completamente gratuita… e su YouTube? Tramite comunicato stampa si è presentato Moviedome Italia, il

