Mourinho: «Voglio sapere se posso muovermi da un punto di vista legale» (Di martedì 28 febbraio 2023) Ai microfoni di Dazn nel post partita di Cremonese-Roma, Mourinho ha commentato il rosso rimediato dopo la violenta protesta contro il quarto uomo. Al 46? Mourinho si è avvicinato al quarto uomo per protestare contro un fallo non fischiato. Alla risposta dell’assistente arbitrale, lo Special One è andato su tutte le furie. Non si capisce bene che cosa sia successo. Mourinho ha continuato a dire: «È stato lui» rivolgendosi al quarto uomo. Il rosso ha alzato ancor di più la pressione del tecnico giallorosso. Pare che Mourinho si sia lamentato di un atteggiamento poco rispettoso del quarto uomo nei suoi confronti. «Non sono un pazzo. Per la reazione che ho avuto bisogna sapere cosa è successo. Bisogna sapere se posso muovermi da un punto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 febbraio 2023) Ai microfoni di Dazn nel post partita di Cremonese-Roma,ha commentato il rosso rimediato dopo la violenta protesta contro il quarto uomo. Al 46?si è avvicinato al quarto uomo per protestare contro un fallo non fischiato. Alla risposta dell’assistente arbitrale, lo Special One è andato su tutte le furie. Non si capisce bene che cosa sia successo.ha continuato a dire: «È stato lui» rivolgendosi al quarto uomo. Il rosso ha alzato ancor di più la pressione del tecnico giallorosso. Pare chesi sia lamentato di un atteggiamento poco rispettoso del quarto uomo nei suoi confronti. «Non sono un pazzo. Per la reazione che ho avuto bisognacosa è successo. Bisognaseda un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#CremoneseRoma, #Mourinho minaccia di denunciare il quarto uomo #Serra: 'Devo capire se posso fare qualcosa dal… - AliprandiJacopo : #Mourinho: Non sono pazzo e devo capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. #Serra non ha l’onestà di… - marifcinter : #Mourinho: 'Non voglio dire che il quarto uomo è di Torino e noi giochiamo con la Juve e mi vogliono fuori dalla pa… - JMC1899 : RT @sportface2016: +++#CremoneseRoma, #Mourinho minaccia di denunciare il quarto uomo #Serra: 'Devo capire se posso fare qualcosa dal punto… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA #Mourinho : 'Serra mi ha detto qualcosa di grave. Sono emotivo ma non pazzo. Voglio capire se posso… -