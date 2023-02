Mourinho in conferenza stampa: le parole in diretta LIVE (Di martedì 28 febbraio 2023) Clamoroso allo Zini: la Roma cade 2 - 1 nel posticipo della ventiquattresima giornata di serie A. Una beffa per la squadra di Mourinho che, dopo il vantaggio di Tsadjout e l'espulsione proprio del ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 febbraio 2023) Clamoroso allo Zini: la Roma cade 2 - 1 nel posticipo della ventiquattresima giornata di serie A. Una beffa per la squadra diche, dopo il vantaggio di Tsadjout e l'espulsione proprio del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Gianluca Mancini in vista di Roma-Salisburgo - lady__vendetta : E anche questa volta Mourinho va in conferenza a dire che “hanno pagato un prezzo troppo alto” e loro hanno giocato… - AndreaCastei : Forte la #Roma di #Mourinho ?? campione di Coppa di Conferenza ?? - sportli26181512 : #Mourinho in conferenza stampa: le parole in diretta LIVE: Commenti e dichiarazioni dopo la partita Cremonese-#Roma… - M1_Magnum : ?? Siete pronti per il pianto greco di #Mourinho in conferenza? Oggi possiamo scommettere prima che succeda su chi s… -

Mourinho in conferenza stampa: le parole in diretta LIVE Clamoroso allo Zini: la Roma cade 2 - 1 nel posticipo della ventiquattresima giornata di serie A. Una beffa per la squadra di Mourinho che, dopo il vantaggio di Tsadjout e l'espulsione proprio del portoghese, aveva trovato il pareggio con Spinazzola prima di subire nel finale la rete di Ciofani su rigore. Queste le parole ... Serie A, Cremonese - Roma: le formazioni ufficiali del 28 febbraio 2023 ... è importante fare altrettanto bene domani ' ha riferito in conferenza stampa facendo presente che ... Mourinho deve rinunciare in difesa a Smalling squalificato e lo sostituirà con Kumbulla nel trio con ... Le partite di oggi, martedì 28 febbraio 2023 - Calciomagazine In difesa Mourinho dovrà rimpiazzare Smallling squalificato con Kumbulla mentre Dybala è recuperato ...riagguantarlo e di incrementare i nostri punti in classifica' ha dichiarato Allegri in conferenza ... Clamoroso allo Zini: la Roma cade 2 - 1 nel posticipo della ventiquattresima giornata di serie A. Una beffa per la squadra diche, dopo il vantaggio di Tsadjout e l'espulsione proprio del portoghese, aveva trovato il pareggio con Spinazzola prima di subire nel finale la rete di Ciofani su rigore. Queste le parole ...... è importante fare altrettanto bene domani ' ha riferito instampa facendo presente che ...deve rinunciare in difesa a Smalling squalificato e lo sostituirà con Kumbulla nel trio con ...In difesadovrà rimpiazzare Smallling squalificato con Kumbulla mentre Dybala è recuperato ...riagguantarlo e di incrementare i nostri punti in classifica' ha dichiarato Allegri in... Mourinho in conferenza stampa: le parole in diretta LIVE Corriere dello Sport Mourinho in conferenza stampa: le parole in diretta LIVE Clamoroso allo Zini: la Roma cade 2-1 nel posticipo della ventiquattresima giornata di serie A. Una beffa per la squadra di Mourinho che, dopo il vantaggio di Tsadjout e l'espulsione proprio del porto ... Roma, Mourinho espulso contro la Cremonese: non sarà in panchina contro la Juve Nervosismo per José Mourinho nel match che la sua Roma sta perdendo per 1-0 sul campo della Cremonese. L’allenatore portoghese è stato infatti espulso per proteste e dunque ... Clamoroso allo Zini: la Roma cade 2-1 nel posticipo della ventiquattresima giornata di serie A. Una beffa per la squadra di Mourinho che, dopo il vantaggio di Tsadjout e l'espulsione proprio del porto ...Nervosismo per José Mourinho nel match che la sua Roma sta perdendo per 1-0 sul campo della Cremonese. L’allenatore portoghese è stato infatti espulso per proteste e dunque ...