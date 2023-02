Mourinho furioso: «Serra non è onesto, agirò per vie legali! Inaccettabile» (Di martedì 28 febbraio 2023) Mourinho furioso nel post partita di Cremonese-Roma. Meno per la sconfitta clamorosa dei giallorossi, ma più per il rosso rimediato. Ce l’ha con il quarto uomo Serra furioso ? È un José Mourinho su tutte le furie quello in conferenza alla fine di Cremonese-Roma: «Serra? Non sono pazzo. Bisogna sapere adesso se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Piccinini ha dato il rosso a me perché il quarto uomo gliel’ha detto. Ma il quarto uomo non ha l’onestà di dirgli anche cosa mi ha detto, come mi ha trattato e cosa ha generato la mia reazione. Voglio capire se esiste l’audio di quello che lui mi ha detto. Non voglio entrare nella cosa che lui è di Torino, la prossima giochiamo con la Juventus e mi voleva fuori. Ma per la prima volta nella mia carriera ha parlato con me in modo ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 febbraio 2023)nel post partita di Cremonese-Roma. Meno per la sconfitta clamorosa dei giallorossi, ma più per il rosso rimediato. Ce l’ha con il quarto uomo? È un Josésu tutte le furie quello in conferenza alla fine di Cremonese-Roma: «? Non sono pazzo. Bisogna sapere adesso se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Piccinini ha dato il rosso a me perché il quarto uomo gliel’ha detto. Ma il quarto uomo non ha l’onestà di dirgli anche cosa mi ha detto, come mi ha trattato e cosa ha generato la mia reazione. Voglio capire se esiste l’audio di quello che lui mi ha detto. Non voglio entrare nella cosa che lui è di Torino, la prossima giochiamo con la Juventus e mi voleva fuori. Ma per la prima volta nella mia carriera ha parlato con me in modo ...

