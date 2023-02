Mourinho: «Espulsione? Valuto azione legale contro Serra» (Di martedì 28 febbraio 2023) “Sono emotivo ma non pazzo. Per reagire così, qualcosa è successo. Bisogna capire se posso fare qualcosa dal punto di vista legale. Il quarto uomo non ha l’onestà di dire quello che mi ha detto, come mi ha trattato. Voglio capire se esistono le registrazioni audio”. Lo ha detto il tecnico della Roma José Mourinho, L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 febbraio 2023) “Sono emotivo ma non pazzo. Per reagire così, qualcosa è successo. Bisogna capire se posso fare qualcosa dal punto di vista. Il quarto uomo non ha l’onestà di dire quello che mi ha detto, come mi ha trattato. Voglio capire se esistono le registrazioni audio”. Lo ha detto il tecnico della Roma José, L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

