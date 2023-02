Mourinho è una furia contro il quarto uomo: “Non sono pazzo, agirò per vie legali” (Di martedì 28 febbraio 2023) Josè Mourinho, dopo la sconfitta della sua Roma contro la Cremonese, è intervenuto ci microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: Sulla sfida: “La scusa della stanchezza non esiste. Abbiamo giocato giovedì, oggi è martedì. Siamo stati un po’ sfortunati perché su una palla e mezza abbiamo concesso due gol, ma la responsabilità è nostra. Loro hanno giocato la partita della vita. Non avremmo meritato di vincere, ma nemmeno di perdere. Per la reazione del secondo tempo abbiamo pensato anche di poter vincere, poi con il rigore abbiamo perso”. Mourinho non ci sta: le parole Sull’espulsione: “Chi mi conosce da tanti anni sa che sono emozionale, ma non pazzo. Per avere una reazione di quel tipo è perché qualcosa è successo. Bisogna sapere e capire se posso far qualcosa dal punto di vista legale. ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 febbraio 2023) Josè, dopo la sconfitta della sua Romala Cremonese, è intervenuto ci microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: Sulla sfida: “La scusa della stanchezza non esiste. Abbiamo giocato giovedì, oggi è martedì. Siamo stati un po’ sfortunati perché su una palla e mezza abbiamo concesso due gol, ma la responsabilità è nostra. Loro hanno giocato la partita della vita. Non avremmo meritato di vincere, ma nemmeno di perdere. Per la reazione del secondo tempo abbiamo pensato anche di poter vincere, poi con il rigore abbiamo perso”.non ci sta: le parole Sull’espulsione: “Chi mi conosce da tanti anni sa cheemozionale, ma non. Per avere una reazione di quel tipo è perché qualcosa è successo. Bisogna sapere e capire se posso far qualcosa dal punto di vista legale. ...

