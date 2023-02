Mourinho contro Serra, volano parole grosse in diretta: cosa è successo (Di martedì 28 febbraio 2023) Delusione enorme in casa Roma dopo la sconfitta a sorpresa contro la Cremonese, che interrompe la sua lunga striscia negativa di partite senza vittorie in questa stagione. Si tratta, infatti, della prima vittoria in questa Serie A per i grigiorossi che, dopo lo sgarbo in Coppa Italia, si ripetono anche in campionato. Frustrazione celata anche nelle parole del tecnico Josè Mourinho (espulso nel corso del match, ndr) nel post partita, attaccando anche l’arbitro Serra. “Valuto azioni legali”: la rabbia del portoghese Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione nel corso dell’intervista del portoghese ai microfoni di DAZN: “Chi mi conosce da tanti anni sa che sono emozionale, ma non pazzo. Per avere una reazione di quel tipo è perché qualcosa è successo. Bisogna ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 febbraio 2023) Delusione enorme in casa Roma dopo la sconfitta a sorpresala Cremonese, che interrompe la sua lunga striscia negativa di partite senza vittorie in questa stagione. Si tratta, infatti, della prima vittoria in questa Serie A per i grigiorossi che, dopo lo sgarbo in Coppa Italia, si ripetono anche in campionato. Frustrazione celata anche nelledel tecnico Josè(espulso nel corso del match, ndr) nel post partita, attaccando anche l’arbitro. “Valuto azioni legali”: la rabbia del portoghese Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione nel corso dell’intervista del portoghese ai microfoni di DAZN: “Chi mi conosce da tanti anni sa che sono emozionale, ma non pazzo. Per avere una reazione di quel tipo è perché qual. Bisogna ...

