Mou furioso ed espulso | la Roma naufraga | prima vittoria della Cremonese

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 febbraio 2023) Laconquista lain campionato e lo fa per 2-1 contro la, già battuta un mese fa in Coppa Italia con lo stesso risultato. Davanti al suo pubblico, la squadra di Ballardini si affida alla rete di Tsadjout e al rigore di Ciofani per scavalcare la Sampdoria e spegnere i sogni di secondo posto dei giallorossi. Non basta la rete di Spinazzola a Mourinho, che paga le fatiche europee. L'allenatore effettua solo due cambi rispetto all'11 che ha eliminato il Salisburgo: Kumbulla prende il posto dello squalificato Smalling, mentre Wijnaldum fa il debutto dal 1? a sei mesi dalla rotturatibia rimediata in allenamento in uno scontro con Felix Afena Gyan, oggi titolare con i grigiorossi. Lasembra approcciare bene al match, ma è la...