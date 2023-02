MotoGP, Lin Jarvis: “Il motore che avremo sulle M1 è quello che avremmo dovuto montare nel 2022” (Di martedì 28 febbraio 2023) Una delle maggiori curiosità in vista dell’avvio del Mondiale MotoGP 2023 è rappresentato da quale motore sarà in dotazione in casa Yamaha. Fabio Quartararo e Franco Morbidelli in primis attendono con le dita incrociate che tutto vada nella giusta direzione, per provare a risolvere una questione che sta limitando le moto di Iwata ormai da troppo tempo. Il gap in fatto di potenza nei confronti di Honda, Aprilia e, soprattutto, Ducati, è stato evidente nelle ultime annate e i tecnici giapponesi hanno dovuto far fronte a questa problematica. Uno degli snodi principali riguardo la questione motore fa tornare le lancette dell’orologio a un anno fa. La non omologazione sulla M1 2022 per mancanza di affidabilità. Una decisione che al pilota soprannominato “El Diablo”, sicuramente non fece sorridere. “Il ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Una delle maggiori curiosità in vista dell’avvio del Mondiale2023 è rappresentato da qualesarà in dotazione in casa Yamaha. Fabio Quartararo e Franco Morbidelli in primis attendono con le dita incrociate che tutto vada nella giusta direzione, per provare a risolvere una questione che sta limitando le moto di Iwata ormai da troppo tempo. Il gap in fatto di potenza nei confronti di Honda, Aprilia e, soprattutto, Ducati, è stato evidente nelle ultime annate e i tecnici giapponesi hannofar fronte a questa problematica. Uno degli snodi principali riguardo la questionefa tornare le lancette dell’orologio a un anno fa. La non omologazione sulla M1per mancanza di affidabilità. Una decisione che al pilota soprannominato “El Diablo”, sicuramente non fece sorridere. “Il ...

