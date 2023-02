Mosca: droni ucraini sulla Russia, uno abbattuto a 100 km dalla capitale (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ministero della Difesa russo ha detto che due droni ucraini sono stati neutralizzati la notte scorsa dai sistemi di difesa elettronica mentre erano diretti contro infrastrutture civili nella ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ministero della Difesa russo ha detto che duesono stati neutralizzati la notte scorsa dai sistemi di difesa elettronica mentre erano diretti contro infrastrutture civili nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Droni sulle città russe, esplosione in una raffineria. Un drone precipita a 100 km da Mosca. Oggetto non identifica… - tiberiobagnarol : RT @guiodic: Gli ucraini stanno mandando droni sulla Russia, uno è stato abbattuto a 100 km da Mosca. Capite cosa succederebbe se gli dessi… - Ventura_Stefano : RT @Agenzia_Ansa: Droni sulle città russe, esplosione in una raffineria. Un drone precipita a 100 km da Mosca. Oggetto non identificato nei… - artedipulire : Attacchi con droni su diverse città russe, un velivolo precipita a 100 chilometri da Mosca A San Pietroburgo spazio aereo chiuso un’ora - Kapparar1 : RT @Agenzia_Ansa: Droni sulle città russe, esplosione in una raffineria. Un drone precipita a 100 km da Mosca. Oggetto non identificato nei… -