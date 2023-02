Mosca: droni sulle città russe. Esplosione nella raffineria del colosso Rosneft. Putin: “Blocchiamo i sabotatori” (Di martedì 28 febbraio 2023) Spazio aereo chiuso a San Pietroburgo e in altre città russe a causa di oggetti non identificati. L'allarme sarebbe scattato per la presenza di droni attribuiti a lanci dall'Ucraina. nella regione di Krasnodar ha preso fuoco una raffineria del colosso Rosneft, e le autorità russe hanno annunciato di aver abbattuto due droni ucraini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 28 febbraio 2023) Spazio aereo chiuso a San Pietroburgo e in altrea causa di oggetti non identificati. L'allarme sarebbe scattato per la presenza diattribuiti a lanci dall'Ucraina.regione di Krasnodar ha preso fuoco unadel, e le autoritàhanno annunciato di aver abbattuto dueucraini L'articolo proviene da Firenze Post.

