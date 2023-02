(Di martedì 28 febbraio 2023) Non ce l'ha fatta l'insegnante dell'istituto Ines Curella di Licata che eranella giornata del 27 febbraio. L'uomo èdopo alcune ore in ospedale. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Morto l’insegnante caduto dalla finestra della scuola: aveva 47 anni - ag_notizie : L'insegnante caduto dalla finestra davanti agli alunni non ce l'ha fatta: è morto dopo alcune ore di agonia… - SHIN_Fafnhir3 : @ImolaOggi Era l'insegnante di mio nipote. Viveva solo con il cane e lo han trovato col cane che lo vegliava. Morto… -

... dove è. Il messaggio del sindaco della cittadini Al ... ancora al vaglio degli inquirenti,'uomo potrebbe avere raggiunto la ... ha rivolto un messaggio alla famiglia dell': " ...... di collaboratore della Parrocchia del Santissimo Salvatore (1978 - 1980); didi ... 'Invito tutti - ha concluso'Arcivescovo - ad affidare alla misericordia di Dio questo nostro carissimo ed ...Unquesta mattina si è buttato dalla finestra del terzo piano di un istituto scolastico.'uomo era stato portato in ospedale in condizioni disperate. Non ce'ha fatta. Il docente che questa ...