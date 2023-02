Morto Burny Mattinson | leggendario animatore Disney

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Addio a una leggenda del cinema di animazione, il ‘castmember’ più longevo della storia della company creata da Walt, con una carriera lunga sette decenni: il regista, sceneggiatore e produttore statunitense, che ha lasciato la sua firma in decine di capolavori, da “Gli Aristogatti” a “La spada nella roccia”, da “Aladdin’ a ‘Il re leone’ e ‘Mulan’, èdopo una breve malattia lunedì 27 febbraio in una casa di riposo di Canoga Park a Los Angeles all’età di 87 anni., che aveva conosciuto personalmente ‘zio Walt’, avrebbe dovuto ricevere il premio per il 70° anniversario di servizio presso la– il primo in assoluto – il prossimo 4 giugno, come ha precisato The WaltCo. dando l’annuncio della ...