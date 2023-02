Morte Costanzo, slittano le scelte di Uomini e Donne: ecco quando (Di martedì 28 febbraio 2023) Ieri pomeriggio, 27 febbraio 2023, nel tardo pomeriggio presso gli studi Elios di Roma dovevano essere registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Si trattava di una registrazione molto attesa, durante la quale ci sarebbe stata finalmente la tanto attesa scelta di Federico Nicotera, che avremmo visto in onda già nei prossimi giorni. Ma putroppo così non è stato, dal momento che la Morte di Maurizio Costanzo ha fatto irruzione nei palinsesti Mediaset – e soprattutto nella vita di Maria De Filippi – portando molto dolore. A questo punto, si chiedono i fan di Uomini e Donne, quando verranno registrate le scelte dei tronisti Federico Nicotera e Lavinia Mauro? Vediamo insieme quali sono gli scenari che si prospettano. Uomini e ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 febbraio 2023) Ieri pomeriggio, 27 febbraio 2023, nel tardo pomeriggio presso gli studi Elios di Roma dovevano essere registrate le nuove puntate di. Si trattava di una registrazione molto attesa, durante la quale ci sarebbe stata finalmente la tanto attesa scelta di Federico Nicotera, che avremmo visto in onda già nei prossimi giorni. Ma putroppo così non è stato, dal momento che ladi Maurizioha fatto irruzione nei palinsesti Mediaset – e soprattutto nella vita di Maria De Filippi – portando molto dolore. A questo punto, si chiedono i fan diverranno registrate ledei tronisti Federico Nicotera e Lavinia Mauro? Vediamo insieme quali sono gli scenari che si prospettano.e ...

