Morena Rosini | chi è la cantante della band Milk and Coffee

Morena Rosini è uno dei membri della storica band Milk and Coffee, che ha rivoluzionato il panorama musicale pop e dance in Italia nella seconda metà degli anni '70. Una carriera che è prevalentemente legata proprio al successo con la formazione, che esordì nel 1977 con il singolo Goodbye San Francisco: assieme a lei altri tre membri della band, Giancarlo Nisi, Corrina Testa e Yvonne Harlow. La formazione ha sdoganato in Italia l'eurodance, un genere dell'electronic dance music, facendo ballare tutti con tormentoni ipnotici, suoni leggeri e ritmati e melodie orecchiabili. Morena Rosini ha avuto una grandissima carriera alle spalle e, anche oggi, non smette di sorprendere se stessa e il suo pubblico con il suo

