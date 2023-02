Morena Rosini: chi è, età, carriera, Milk and Coffee, figlia, marito, oggi, foto, The Voice Senior e Instagram (Di martedì 28 febbraio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Giovanna Civitillo, anche Morena Rosini, ora protagonista a The Voice Senior, talent show che premia le voci over 60. E che si racconterà ai microfoni della trasmissione: dalla carriera con la band Milk and Coffee all’amore. View this post on Instagram A post shared by Morena Rosini (@MorenaRosini) Dagli esordi al debutto di Morena Rosini con i Milk and ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 febbraio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 conè un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di, oltre a Giovanna Civitillo, anche, ora protagonista a The, talent show che premia le voci over 60. E che si racconterà ai microfoni della trasmissione: dallacon la bandandall’amore. View this post onA post shared by(@) Dagli esordi al debutto dicon iand ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... altrogiornorai1 : Morena Rosini ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay )… - DonnaGlamour : Chi è Morena Rosini: storia e curiosità, dai Milk and Coffee a The Voice Senior - CorriereCitta : Milk and Coffee: chi sono i componenti, età, carriera, canzoni, chi è Morena Rosini - CorriereCitta : Morena Rosini: chi è, età, carriera, Milk and Coffee, figlia, marito, oggi, foto, The Voice Senior e Instagram - altrogiornorai1 : Morena Rosini ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay)… -