Moody’s rivede al rialzo la crescita dell’Italia nel 2023: pil a +0,3% contro la stima di -1,4% diffusa a novembre (Di martedì 28 febbraio 2023) L’agenzia di rating Moody’s ha rivisto al rialzo le stime di crescita del Pil dell’Italia per il 2023, sgombrando il campo dai timori di recessione. Secondo l’aggiornamento di febbraio del Global Macro Outlook, il prodotto interno lordo italiano è atteso salire dello 0,3% quest’anno, rispetto alle precedenti previsioni negative di inizio novembre che lo stimavano a -1,4%. La revisione riflette i “minori rischi di carenza di energia a breve termine e il recente calo dei prezzi”, viene spiegato. Moodys’ prevede inoltre che la crescita economica del G20 calerà al 2% nel 2023 rispetto al 2,7% del 2022 per effetto del rialzo dei tassi, per poi migliorare al 2,4% nel 2024. L’agenzia prende nota di “sorprese positive su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) L’agenzia di ratingha rivisto alle stime didel Pilper il, sgombrando il campo dai timori di recessione. Secondo l’aggiornamento di febbraio del Global Macro Outlook, il prodotto interno lordo italiano è atteso salire dello 0,3% quest’anno, rispetto alle precedenti previsioni negative di inizioche lovano a -1,4%. La revisione riflette i “minori rischi di carenza di energia a breve termine e il recente calo dei prezzi”, viene spiegato. Moodys’ prevede inoltre che laeconomica del G20 calerà al 2% nelrispetto al 2,7% del 2022 per effetto deldei tassi, per poi migliorare al 2,4% nel 2024. L’agenzia prende nota di “sorprese positive su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Moody's rivede al rialzo la crescita dell'Italia per il 2023 a +0,3%. Rispetto al -1,4% precedentemente stimato… - News24_it : Moody's rivede al rialzo crescita Italia per il 2023, +0,3% - GiaPettinelli : Moody's rivede al rialzola crescita dell'Italia nel 2023 - fisco24_info : Moody's rivede al rialzo crescita Italia per il 2023, +0,3%: Rispetto al -1,4% precedentemente stimato - fisco24_info : Moody's rivede al rialzo la crescita dell'Italia per il 2023 a +0,3%: Rispetto al -1,4% precedentemente stimato -

Moody's rivede al rialzo stima Pil Italia a +0,3% da - 1,4% Moody's ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del Pil per l'Italia nel 2023 a +0,3% dal - 1,4% precedente. La revisione - si spiega nel global macro outlook - riflette i minori rischi di una ... Moody's: migliora outlook globale, per 2023 rialza a 2% crescita G20 Roma, 28 feb. - " Moody's vede moderatamente 'rosa' per l'economia globale "a ... Così l'agenzia rivede le stime sul Pil globale nell'... Moody's rivede al rialzo crescita Italia per il 2023, +0,3% NEW YORK, 28 FEB L'agenzia Moody's rivede al rialzo le stime di crescita per l'Italia nel 2023. Il pil del Belpaese è atteso crescere quest'anno dello 0,3% rispetto al 1,4% precedentemente stimato. La revisione è legata al calo ... ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del Pil per l'Italia nel 2023 a +0,3% dal - 1,4% precedente. La revisione - si spiega nel global macro outlook - riflette i minori rischi di una ...Roma, 28 feb. - "vede moderatamente 'rosa' per l'economia globale "a ... Così l'agenziale stime sul Pil globale nell'...NEW YORK, 28 FEB L'agenziaal rialzo le stime di crescita per l'Italia nel 2023. Il pil del Belpaese è atteso crescere quest'anno dello 0,3% rispetto al 1,4% precedentemente stimato. La revisione è legata al calo ...