Moody's rivede al rialzo crescita Italia per il 2023, +0,3% (Di martedì 28 febbraio 2023) L'agenzia Moody's rivede al rialzo le stime di crescita per l'Italia nel 2023. Il pil del Belpaese è atteso crescere quest'anno dello 0,3% rispetto al - 1,4% precedentemente stimato. La revisione è ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) L'agenzia'salle stime diper l'nel. Il pil del Belpaese è atteso crescere quest'anno dello 0,3% rispetto al - 1,4% precedentemente stimato. La revisione è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Moody's rivede al rialzo crescita Italia per il 2023, +0,3%: Rispetto al -1,4% precedentemente stimato - fisco24_info : Moody's rivede al rialzo la crescita dell'Italia per il 2023 a +0,3%: Rispetto al -1,4% precedentemente stimato - robertomulazzi : Moody's: rivede al rialzo stima pil Italia 2023 a +0,3% da -1,4% - iconanews : Moody's rivede al rialzo crescita Italia per il 2023, +0,3% -