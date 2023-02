(Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb. -(Adnkronos) -'s vede moderatamente 'rosa' per l'economia"a seguito di sorprese positive su diversi fronti, tra cui la revoca delle restrizioni legate al COVID in Cina, il clima insolitamente caldo che ha aiutato l'Europa a far fronte alla crisi energetica molto meglio di quanto previsto e migliori condizioni finanziarie". Così l'agenzia rivede le stime sul Pilnell'aggiornamento del Global Macroanche se, spiega, "prevediamo che lacontinuerà a rallentare nel", visto il peso crescente dei rialzi dei tassi "sull'attività economica e sull'occupazione nella maggior parte delle principali economie. Prevediamo che laeconomicadel G-20 scenderà al 2,0% neldal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Moody's: migliora outlook globale, per 2023 rialza a 2% crescita G20 - -

... ha affermato Tobias Wagner, Lead Analyst di's per BP. 'In combinazione con un dividendo di base moderato e nonostante una sostanziale buyback in corso, la migliore forza del bilancio di BP ...Le prospettive di rating positive riflettono l'aspettativa di's secondo cui gli ulteriori miglioramenti della redditività di Uber sosterranno oltre 2 miliardi di dollari di free cash flow nel ...ESG: la valutazione di's sulle performance di sostenibilità del Gruppo FS aumenta e raggiunge la soglia di 65 su 100's ESG Solutions , business unit di's Corporation , ha assegnato al Gruppo FS guidato da Luigi Ferraris , un punteggio sulle performance di sostenibilità di 65 su 100 , corrispondente alla fascia di valutazione ' Advanced '. ...

Moody's: migliora outlook globale, per 2023 rialza a 2% crescita G20 Il Tirreno

Moody’s ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del ... Le prospettive economiche del 2023 per l’area dell’euro sono migliorate, soprattutto perché non si sono materializzati i timori peggiori ...Roma, 28 feb. - (Adnkronos) – Moody’s vede moderatamente ‘rosa’ per l’economia globale “a seguito di sorprese positive su diversi fronti, tra cui la revoca delle restrizioni legate al COVID in Cina, i ...