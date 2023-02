Monza, soci per Berlusconi? Interesse dal Medio Oriente (Di martedì 28 febbraio 2023) Il Monza piace ed è diventato un asset importante del mondo Fininvest. Lo dimostra anche la creazione di un documento, in lingua inglese, a cura di un advisor per presentare al mondo finanziario internazionale cosa sia il club brianzolo approdato in Serie A per la prima volta dopo 110 anni. Un’iniziativa – spiega La Gazzetta L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 28 febbraio 2023) Ilpiace ed è diventato un asset importante del mondo Fininvest. Lo dimostra anche la creazione di un documento, in lingua inglese, a cura di un advisor per presentare al mondo finanziario internazionale cosa sia il club brianzolo approdato in Serie A per la prima volta dopo 110 anni. Un’iniziativa – spiega La Gazzetta L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Governance #Notizie Monza, soci per Berlusconi? Interesse dal Medio Oriente: Il Monza piace ed è diventato un asse… - CalcioFinanza : #Monza, soci di minoranza per #Berlusconi? Il dossier sul club brianzolo interessa in Medio Oriente… - VELOSPORT1960 : - OdeonZ__ : Monza, Berlusconi cerca soci: pronto a cedere quote di minoranza - saIva___ : RT @Gazzetta_it: Berlusconi cerca soci per il Monza: sul piatto quote di minoranza -