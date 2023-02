Monica Pagano e Matteo Marini | La Divina Commedia Del Debitore | il Bestseller su come uscire definitivamente dai debiti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) - Milano, 28.02.2023 –dimostrano i dati, l'indebitamento è un problema che riguarda tanto chi fa impresa quanto i normali cittadini. Molti non ci crederanno ma la situazione in cui si viene a trovare ilè metaforicamente equiparabile a quella “infernale” delladi Dante, caratterizzata cioè da tanta angoscia e paura per la situazione che si sta vivendo. Per tutti coloro che desiderano far fronte al problema del sovraindebitamento ma non sannofare, esce oggi il libro di“LADELLiberarsiDaiPassando ...