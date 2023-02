Mondiali Sci di Fondo, Francesca Franchi è sesta nella 10 km (Di martedì 28 febbraio 2023) Planica – Jessie Diggins si è aggiudicata a sorpresa la medaglia d’oro nella 10 km in skating femminile nella prima gara della seconda settimana dei Mondiali di Sci di Fondo a Planica, in Slovenia. La statunitense classe 1991, vincitrice con il tempo di 23’40”8, ha ottenuto la prima affermazione iridata a livello individuale, dopo che in precedenza aveva ottenuto ben quattro medaglie Mondiali, di cui un oro nella team sprint ai Mondiali in Val di Fiemme del 2013. Diggins si è messa alle spalle le due svedesi Frida Karlsson – al secondo argento in questa rassegna dopo quello nella skiathlon -, staccata di 14 centesimi ed Ebba Andersson, terza a 19”5, favorita della vigilia. Fuori dal podio le norvegesi Anne Kalvaa e Ingvild Oestberg, rispettivamente al ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 febbraio 2023) Planica – Jessie Diggins si è aggiudicata a sorpresa la medaglia d’oro10 km in skating femminileprima gara della seconda settimana deidi Sci dia Planica, in Slovenia. La statunitense classe 1991, vincitrice con il tempo di 23’40”8, ha ottenuto la prima affermazione iridata a livello individuale, dopo che in precedenza aveva ottenuto ben quattro medaglie, di cui un oroteam sprint aiin Val di Fiemme del 2013. Diggins si è messa alle spalle le due svedesi Frida Karlsson – al secondo argento in questa rassegna dopo quelloskiathlon -, staccata di 14 centesimi ed Ebba Andersson, terza a 19”5, favorita della vigilia. Fuori dal podio le norvegesi Anne Kalvaa e Ingvild Oestberg, rispettivamente al ...

