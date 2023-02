Mondiali Pista Lunga, gli Azzurri in gara nelle singole distanze: obiettivo podio (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ghiaccio della Thialf di Heerenveen ospiterà da giovedì 2 a domenica 5 marzo i Mondiali su singole distanze di Pista Lunga. Nella trasferta olandese l’Italia, guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto e dall’allenatore Matteo Anesi, vedrà al via sette atleti: Laura Peveri, Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Alessio Trentini. “I ragazzi stanno bene e sono estremamente motivati – le dichiarazioni del dt Marchetto –. In questi Mondiali la concorrenza sarà come sempre di altissimo livello ma sia Ghiotto sia Giovannini sono due atleti che non possono nascondersi: entrambi sono in grado di centrare risultati importanti confermando quanto già fatto sin qui in stagione. Penso che Bosa possa invece entrare nelle prime ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ghiaccio della Thialf di Heerenveen ospiterà da giovedì 2 a domenica 5 marzo isudi. Nella trasferta olandese l’Italia, guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto e dall’allenatore Matteo Anesi, vedrà al via sette atleti: Laura Peveri, Francesco Betti, David Bosa, Daniele Di Stefano, Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Alessio Trentini. “I ragazzi stanno bene e sono estremamente motivati – le dichiarazioni del dt Marchetto –. In questila concorrenza sarà come sempre di altissimo livello ma sia Ghiotto sia Giovannini sono due atleti che non possono nascondersi: entrambi sono in grado di centrare risultati importanti confermando quanto già fatto sin qui in stagione. Penso che Bosa possa invece entrareprime ...

