Mondiali di Basket 2023, il 29 aprile il sorteggio dei gironi (Di martedì 28 febbraio 2023) La 19esima edizione della FIBA World Cup (25 agosto/10 settembre) ha le sue protagoniste. Al termine dell'ultima "finestra" di qualificazione il quadro delle 32 partecipanti alla rassegna iridata della prossima estate è completo. Il sorteggio per la composizione dei gironi si terrà sabato 29 aprile a Manila, nelle Filippine. In quella occasione verranno composti 8 gironi da quattro squadre ciascuno tenendo conto del ranking mondiale FIBA (in arrivo nei prossimi giorni un nuovo aggiornamento). Le gare avranno luogo in tre nazioni: Filippine (4 gironi della prima fase e le fasi finali a Bocaue, Quezon City, Pasay e Pasig, municipalità di Manila), Indonesia (2 gironi a Jakarta) e Giappone (2 gironi a Okinawa). Già prima del sorteggio, è noto che Giappone ...

