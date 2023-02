Molestie | botte e minacce di morte | un incubo durato 15 anni Arrestato un 42enne a Reggio Emilia

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 28 febbraio 2023) Da circa 15, in diverse occasioni e in maniera reiterata, un quarantaduenne straniero ha offeso, minacciato e picchiato la convivente.Non l’ha risparmiata neppure in presenza dei figli minori. Maltrattamenti fisici e psicologici. A termine delle indagini, i carabinieri in forza alla stazione di Montecchio,, l’hanno denunciato. La donna, nel corso di una sofferta deposizione, aveva infatti raccontato i fatti. Ora lo straniero deve rispondere al reato di maltrattamenti in famiglia aggravati., aggressioni psicologiche e fisiche La Procura ha ottenuto dal Gip del Tribunale dil’applicazione nei confronti dell’uomo della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con l’applicazione del divieto di avvicinamento ...