Moldova | manifestanti filorussi tentano irruzione in sede del governo

La polizia si è scontrata con i dimostranti, in parte membri del partito Sor, vicino a Mosca. Diverse persone sono state ...La protesta con migliaia diè organizzata dal Movimento per il popolo, di cu fa parte ... il governo accusa il movimento, e in particolare il Sor, di voler destabilizzare laThere are many russians among the detained 'protesters' in: - Reporter asks for something in Moldovan - I am not from here. I don't understand your language. I come from Russia. ##RussiaIsLosing #Russia #Russian #eu #Ukraine pic.twitter.com/MyDy658n0y

Moldavia, manifestanti tentano di entrare nella sede del governo la Repubblica

Rimane alta la tensione in Moldavia, dove un gruppo di manifestanti oggi ha cercato di fare irruzione nella sede del governo. Le proteste sono state organizzate del partito filorusso Sor, a poche sett ...Seconda manifestazione antigovernativa a Chisinau in due settimane , tra le crescenti preoccupazioni per i tentativi di destabilizzare la Moldavia, vicina all'Ucraina. Il 13 febbraio la presidente San ...