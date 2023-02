Moldavia, filorussi tentano irruzione in sede governo: scontri (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – La polizia moldava si è scontrata con centinaia di manifestanti del partito filorusso Sor che cercavano di fare irruzione nella sede del governo. Diverse persone sono state arrestate. Dopo gli scontri una parte del corteo si è diretta presso il municipio di Chisinau, la capitale moldava. Qui il governatore della regione di Orhei, Dinu Turcanu, del partito Sor, si è rivolto alla folla chiedendo che il governo aiuti la popolazione di fronte alla crescita dei prezzi dell’energia. La protesta, con manifestanti arrivati da tutto il Paese, è stata organizzata dal Movimento per il popolo, che riunisce diverse organizzazioni fra cui il partito Sor. Il governo accusa il movimento, e in particolare il Sor, di voler “destabilizzare” la Moldova. A metà febbraio, la presidente ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – La polizia moldava si è scontrata con centinaia di manifestanti del partito filorusso Sor che cercavano di farenelladel. Diverse persone sono state arrestate. Dopo gliuna parte del corteo si è diretta presso il municipio di Chisinau, la capitale moldava. Qui il governatore della regione di Orhei, Dinu Turcanu, del partito Sor, si è rivolto alla folla chiedendo che ilaiuti la popolazione di fronte alla crescita dei prezzi dell’energia. La protesta, con manifestanti arrivati da tutto il Paese, è stata organizzata dal Movimento per il popolo, che riunisce diverse organizzazioni fra cui il partito Sor. Ilaccusa il movimento, e in particolare il Sor, di voler “destabilizzare” la Moldova. A metà febbraio, la presidente ...

